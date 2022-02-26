"Це не спеціальна операція. Це справжнісінька війна. Над будинком мого діда літають літаки.

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І я хочу, щоб усі про це знали. Українці – оху*нні. Все у вас буде гаразд. Ви справжні козаки, і тільки ви можете зупинити цих упирів. Все у вас буде добре", – цитує Шкуріна Sportarena.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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