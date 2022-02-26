Шкурін: Українці, ви справжні козаки, і тільки ви можете зупинити цих упирів
26 лютого 16:08 - Читать на русском
Білоруський легіонер Динамо Ілля Шкурін відреагував на вторгнення російських військ в Україну.
"Це не спеціальна операція. Це справжнісінька війна. Над будинком мого діда літають літаки.
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І я хочу, щоб усі про це знали. Українці – оху*нні. Все у вас буде гаразд. Ви справжні козаки, і тільки ви можете зупинити цих упирів. Все у вас буде добре", – цитує Шкуріна Sportarena.
Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.
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