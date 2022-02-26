Уругвайський хавбек Динамо Карлос Де Пена благає про допомогу у соцмережах.

"Щиро дякую за повідомлення та позитивну енергію! Реальність така, що ми втомлені. Їжа та вода закінчуються.

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Ми не можемо виїхати з Києва, досі не можемо знайти шлях до кордону. Просимо допомоги!!" – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, раніше бразильські легіонери Динамо та Шахтаря записали відеозвернення, у якому попросили Бразилію допомогти організувати евакуацію з України.

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