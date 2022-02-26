"Їжа та вода закінчуються": Де Пена не може вибратись з Києва
26 лютого 12:57 - Читать на русском
Уругвайський хавбек Динамо Карлос Де Пена благає про допомогу у соцмережах.
"Щиро дякую за повідомлення та позитивну енергію! Реальність така, що ми втомлені. Їжа та вода закінчуються.
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Ми не можемо виїхати з Києва, досі не можемо знайти шлях до кордону. Просимо допомоги!!" – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, раніше бразильські легіонери Динамо та Шахтаря записали відеозвернення, у якому попросили Бразилію допомогти організувати евакуацію з України.
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