Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты.

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И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы – аху*нные. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки, и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо", – цитирует Шкурина Sportarena.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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