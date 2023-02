Андрій Лунін провів 9-й матч у поточному сезоні (6 пропущених м'ячів за 810 хвилин). Наш голкіпер отримав черговий шанс після травми Тібо Куртуа. На клубний ЧС Андрій поїхав у статусі першого номера "бланкос". Зірковий конкурент не встигає відновитися до фіналу. Українець наразі бездоганно виконує свою роботу. Перфоманс проти єгипетського Аль-Ахлі можна назвати зразковим.

Якщо після поразки мадридців у чемпіонаті про Луніна майже не згадували, то зараз він – на перших шпальтах іспанських ЗМІ. Словом, недавній "манекен" приміряв костюм супергероя. Ненадійна в останніх матчах оборона Реала дозволила проявити себе з найкращого боку. Андрій виконав 3 прекрасні сейви. Зокрема, рятував на останніх хвилинах за хиткої переваги "королів" в один м'яч. Епічне спасіння ціною можливої травми на ближній стійці – вирішальний момент гри за версією авторитетних видань. Захоплюються навіть у "ворожій" Каталонії.

Сейви Луніна і розкішна комбінація у відеоогляді матчу Аль-Ахлі – Реал – 1:4

Нещодавно між Луніним та Анчелотті пробігла чорна кішка. Італійський фахівець, рятуючи власний зад після серії провальних результатів, вирішив не проводити ротацію у Кубку (Вільяреал та Атлетіко). Українець втратив останні "крихти" ігрового часу. Справедливе обурення начебто дуже не сподобалося Карлетто. Усі заговорили про неминучий трансфер влітку. Однак, після Аль-Ахлі автор скандальних інсайдів Серхіо Сантос (Relevo) зізнається у власній недооцінці Андрія. Мовляв, той вкотре довів, що потребує більшої довіри.

Лунін справді рятував Мадрид кілька разів. Добре скористався "вітриною", щоб показати себе світу. У найскладніший момент перевтілився у Куртуа, який межує зі святістю. Продемонстрував надійність. Потрібно віддати йому належне за ті два сейви на Клубному чемпіонаті світу. Особливо на фоні того, що було після Вільяреала, адже він дізнався про свою заміну з преси.

Marca теж порівнює марокканські подвиги українця з найкращими сейвами Куртуа. Рупор мадридської преси називає його воротарем з гарантією. "Замінити найкращого голкіпера світу – делікатна місія, але Луніну це вдається чудово. Він щоразу використовує свій шанс. Так, можливо, без чудес у стилі Куртуа, та це однаково багато.

Лунін прийшов на допомогу команді, коли найбільше був потрібен. Виконав кілька рятівних сейвів. Йому довелося добряче попрацювати після несподіваного пострілу Ель-Шахата (0-0) і підступного удару головою від Тахера (1-2). Шкода, що перед ним такий звір, як Куртуа, адже він заслуговує більше можливостей", – зазначає видання.

AS описує виступ Андрія одним словом – "вирішальний". Автор матеріалу про героїв та невдах у складі Реала насамперед пригадує спасіння на ближній стійці за нічийного рахунку: "Все інше буде пізніше, але без цього сейву сценарій змінився б. Він не парирував пенальті, проте знову врятував мадридців завдяки чудовій реакції". Лунін опинився серед найкращих, та все ж титул MVP дістався Вінісіусу.

Сайт прихильників Реала Defenca Central відзначає класний перфоманс українця і ставить масну крапку в усіх спекуляціях: "Продемонстрував, що володіє необхідним класом, аби перебувати в Реалі". Щоправда, на оцінку поскупилися. Лунін отримав 7 – менше, ніж Начо (8), Кроос (8), Вінісіус (9), Родріго (9), Себальйос (9) та навіть молодий кантерано Аррібас (10).

На радіостанції Cadena SER теж вихваляли нашого чемпіона світу U-20 – герой матчу, тощо. "Мадрид знову задрімав, надихнувши Аль-Ахлі на пенальті. Запахло смаленим. Лише український голкіпер, який перебуває в тіні Куртуа, зумів розігнати примари, що нависли над командою. Йому довелось серйозно попрацювати, аби партнери могли закрити гру", – підкреслюють у програмі Carrusel Deportivo.

Каталонське Mundo Deportivo у традиційно єхидному стилі виносить вердикт невиразному Реалу: "Лунін і тріденте (Вінісіус, Родріго, Вальверде – прим.) врятували Мадрид від серйозних неприємностей". Сейви українця називають ключовими.

Не обійшлося без традиційних тирад у соцмережах. Чимало юзерів обурюються недостатньо високими, на їхню думку, оцінками від статистичних порталів. Інші просять у Анчелотті більше хвилин, а ФІФА просто захоплюється його сейвами. Хай там що, вже найближчої суботи Андрій може вписати своє ім'я в історію. Українець вийде у стартовому складі на фінал клубного ЧС. У суперниках – сенсаційний Аль-Хіляль і, можливо, останній шанс гучно грюкнути дверима перед зміною клубу.

"Вісімка у Луніна – це замало".

"Шкода, що його клін-шит згорів через безглузду помилку, яка призвела до пенальті. Очікуємо на сухий матч у фіналі".

It's a shame that his clean sheet was taken away because of a penalty caused by a silly mistake.



We are getting that clean sheet in the final. pic.twitter.com/FaCmtJJSn1