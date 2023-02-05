Мальорка під керівництвом Агірре вважається однією з найуспішніших домашніх команд Прімери. Перед візитом Реала балеарці видали серію із трьох перемог поспіль у рідних стінах, залишивши власні ворота на замку. Словом, забити на Сон Моіс – дуже складне завдання навіть для грандів. За все перше коло "червоні" пропустили вдома лише 6 м'ячів (другий найкращий показник після Барси). Підопічні Хаві вистраждали тут мінімальну перемогу, тоді як Атлетіко "згорів" 0:1. І тільки Бетіс зумів відзначитися двічі.

Місія "бланкос" ускладнювалась кадровими проблемами. Бензема отримав незначне пошкодження, Мілітао, Лукас та Менді теж опинилися в лазареті. Відсутність Азара – річ буденна. Попри усі втрати Анчелотті ще й провів ротацію. Модріч та Кроос розпочали на лаві запасних, попереду – клубний ЧС. У центрі поля з'явились Вальверде, Себальйос і Чуамені.

А ось відсутність Куртуа не входила у плани Карлетто. Бельгійський кіпер відчув дискомфорт на передматчевій розминці. Несподіваний шанс для Андрія Луніна! Українець замінив найкращого кіпера планети у стартовому складі. Це вже 5-й матч нашого воротаря у поточному сезоні Ла Ліги. Восени Андрій грав замість травмованого Куртуа у поєдинках з Осасуною, Хетафе, Барсою та Ельче.

Господарі розпочали агресивніше. Команда Агірре намагалася тиснути на потенційно вразливе місце в обороні мадридців – Камавінга. Французький хавбек знову вийшов на позиції травмованого Менді і вже на 8-й хвилині відзначився ефектним підкатом у власному штрафному. Щоправда, мінімально торкнувся м'яча рукою. Ненавмисне, звісно, але твіттерські з "синьо-гранатового" табору думають інакше.

Claramente Camavinga coge el balón con las manos dentro del área de forma involuntaria. pic.twitter.com/nDp0dMdavO — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) February 5, 2023

Лунін нервово зіграв на виході, зафіксувавши сферу лише з другої спроби. А вже на 13-й хвилині Андрій пропустив дивовижний м'яч за комірець. Мурікі відгукнувся на передачу Дані Родрігеса і головою відправив м'яча у сітку за неймовірною траєкторією. Начо програв повітря, здається, навіть підкоригував політ сфери. Українець не міг нічого зробити. На жаль, його переслідують божевільні голи. То бісіклета Зубкова, то "парушут" від косовара. Останній, до слова, міг забити вдев'яте у сезоні, проте Ла Ліга все ж переписала взяття воріт на центрбека Реала – автогол.

У Реала нічого не виходило. Родріго розчинився, Віні зупиняли дрібними фолами. Найбільше старався непоступливий Маффео, який, ще граючи у Жироні, отримав прізвисько "тінь Мессі". Асенсіо намагався стріляти здалеку – гравці Мальорки усе накривали. До перерви "бланкос" жодного разу не влучили у площину. Після забитого м'яча господарі просто "засушили" гру. Зрештою, це відбувається з усіма суперниками балеарців, що пропускають на Сон Моіс першими. Баба та де Галларета домінували в центрі поля. Чуамені не вистачало свіжості. Тож "королі" попрямували до роздягальні, заслужено поступаючись у рахунку.

Попри відверто провальну гру Реала, Анчелотті не провів у перерві жодної заміни. Лі Канг у швидкій контратаці намагався вивести Мурікі на побачення з Луніним, але не вирізав, здавалось, простенький пас. Мадрид страждав... і вистраждав пенальті. Вінісіус після передачі з глибини встиг прокинути м'яч повз Райковіча, а той грубо сфолив. Чистий пенальті. Та сербський кіпер ребілітувався вже через хвилину, парирувавши нехитрий удар Асенсіло у лівий від себе кут. Фантастика!

Нарешті реагує Анчелотті, випустивши Модріча замість непомітного Вальверде. Перша заміна від Карлетто лише на 64-й хвилині – дивно. Кроос, Алаба і Маріано теж виходять рятувати гру. "Бланкос" збиваються на банальні навіси, Начо все частіше підключається до атак з надією реабілітуватися, але нічого не виходить. Мальорка спокійно відбивалася. Організація в Агірре – на найвищому рівні. Ба більше, балеарці й про атаку не забували. На 83-й Лунін парирував нескладний постріл Санчеса з лінії карного. Якщо не брати до уваги автогол, це перший (!) удар у рамку воріт Реала.

Підопічні Агірре запороли перспективний вихід 2 в 1. Реал зупиняли фолами, яких назбиралося аж 30. Рекорд Атлетіка (35 порушень) вистояв, та Мальорка виконала головне завдання – зберегла сенсаційний результат. Мадрид (45 очок) поступається на островах з рахунком 0:1. У разі перемоги над Севільєю, каталонці збільшать відрив до 8 очок. Десята у таблиці Мальорка (28) тепер перебуває на відстані трьох пунктів від зони єврокубів. Черговий домашній подвиг балеарців.