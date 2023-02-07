Клубний ЧС, 1/2 фіналу

Фламенго – Аль-Хіляль – 2:3

Голи: Педро, 4, 90+1 – Аль-Давсарі, 4, 45+9, В'єтто, 70

Завдяки рейтингу Фламенго мав можливість розпочати турнір відразу в півфіналу, а от Аль-Хілялю в 1/4 довелося пройти Відад. Можливо, саме ігровий тонус допоміг аравійцям. Вже на 4-й хвилині вони відкрили рахунок. Матеузінью завалив В'єтто у власному штрафному, а рефері не сумнівався ні секунди – пенальті. Салем Аль-Давсарі впевнено переграв голкіпера з 11-метрової позначки.

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Бразильці зовсім не знітилися і перебрали контроль над грою до своїх рук. Під натиском Аль-Хіляль протримався хвилин 15. Матеузінью частково реабілітувався за привезений пенальті, записавши у свій актив результативну передачу. Хоча більша заслуга в забитому м'ячі належить Педро, який дуже класно пробив із правого кута штрафного майданчика. Розвинути свою перевагу Фламенго не зумів, за що поплатився наприкінці першого тайму.

Знову прудконогий В'єтто заробив фол у межах штрафного майданчика. Цього разу на ногу аргентинцю наступив Жерсон, за що отримав попередження. Біда у тому, що воно стало для оборонця другим. Аль-Давсарі й цього разу чітко реалізував пенальті. Другий тайм Аль-Хілялю належало розпочати не лише з перевагою в рахунку, а й маючи чисельну більшість.

Становище змушувало бразильську команду розкриватися, даруючи супернику ідеальні умови для гри на контратаках. Не одна з них мала завершуватися взяттям воріт, але пощастило В'єтто. Пас на Лусіано віддав Аль-Давсарі, трохи віддячивши за два зароблені пенальті. До речі, Салем – це саме той гравець, який став катом збірної Аргентини. Він забив переможний гол Саудівської Аравії, яка завдала переможцям ЧС-2022 єдиної поразки на турнірі в Катарі.

Фламенго потрібно віддати належне. Команда до останнього боролася. У компенсований час навіть скоротила відставання. Пердо після серії рикошетів заштовхав м'яч у сітку, оформивши дубль. Арбітр додав 6 хвилин, зіграли навіть більше, але у бразильців було більше шансів пропустити ще, ніж відігратися.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Аль-Хіляля. Представник Саудівської Аравії зіграє проти переможця пари Аль-Ахлі – Реал, матч яких відбудеться 8 лютого. Нагадаємо, що ворота Мадрида захищатиме Андрій Лунін, який отримав несподіваний шанс через травму Куртуа. На Фламенго чекає поєдинок за третє місце.