Андрій Лунін завдяки проблемам Куртуа отримав несподіваний шанс вийти у основі, однак вже на 13-й хвилині був змушений пропускати. М'яч за чудернацькою дугою перелетів українця після верхової боротьби Начо і Мурікі. Як показали повтори, саме захисник Реала вразив власні ворота.

Мальорка – Реал: Лунін пропустив диво-гол від партнера і отримав вердикт іспанських ЗМІ – Мадрид "викреслили" з ліги

Підопічні Анчелотті виглядали абсолютно безнадійно. Тренер вирішив не втручатися в перерві, але краще не ставало. Єдиним по-справжньому гострим моментом Реала виявився пенальті на 60-й хвилині. Райковіч зніс Вінісіуса, проте відразу реабілітувався, відбивши удар Асенсіо з "позначки". Лунін за весь матч здійснив один сейв (зафіксував легкий дальній удар), а Реал так і не зміг забити – сенсаційна перемога Мальорки над чемпіоном!