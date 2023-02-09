Сейви Луніна і розкішна комбінація у відеоогляді матчу Аль-Ахлі – Реал – 1:4
08:29 - Читать на русском
Реал здобув розгромну перемогу над Аль-Ахлі у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
Вінісіус Жуніор 42’
Родріго 90+2’
Серхіо Аррібас 90+8’
42’ Вінісіус Жуніор
90+2’ Родріго
90+8’ Серхіо Аррібас
Місце у воротах зайняв Лунін, його участь у перемозі була чималою, адже він здійснив кілька сейвів, хоч і пропустив з пенальті. Це сталось, коли Реал вів 2:0 завдяки голам Вінісіуса та Вальверде.
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Далі Модріч не реалізував пенальті, але Родріго завершив ефектну комбінацію п'ятами голом. Крапку поставив Аррібас, який лише вийшов на заміну. 11 лютого Мадрид протистоятиме Аль-Хілялю у фіналі Клубного ЧС.
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