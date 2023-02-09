Місце у воротах зайняв Лунін, його участь у перемозі була чималою, адже він здійснив кілька сейвів, хоч і пропустив з пенальті. Це сталось, коли Реал вів 2:0 завдяки голам Вінісіуса та Вальверде.

Реал вийшов у фінал Клубного ЧС, розгромивши Аль-Ахлі – Лунін рятував і став одним із найкращих

Далі Модріч не реалізував пенальті, але Родріго завершив ефектну комбінацію п'ятами голом. Крапку поставив Аррібас, який лише вийшов на заміну. 11 лютого Мадрид протистоятиме Аль-Хілялю у фіналі Клубного ЧС.