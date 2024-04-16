– Ви багато пограли проти майбутніх суперзірок на рівні юнацьких збірних. Можна згадати Жоау Феліша (Барселона), Кая Хаверца (Арсенал), Маттейса де Лігта (Баварія). Хто з них вже тоді яскраво виділявся?

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– В житті буває так: по юнаках їх всіх возили. Пацани зараз грають в топах, а ти в УПЛ до ладу не грав в 25 років. Феліш дуже запам'ятався, адже завдяки його грі в Юнацькій лізі УЄФА Бенфіка підтягнула його в основу і за пів року його продають в Атлетіко за божевільні гроші – прогрес неймовірний! Це повертаючись до теми, чому варто ставити на своїх. До себе також багато питань. Шкода, що час назад не повернеш, – поділився Янаков в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що Денис Янаков є вихованцем київського Динамо, встиг пограти за Арсенал-Київ, Чорноморець, Зорю, Інгулець, Полісся, а зараз виступає за Верес. Загалом, Янаков провів 13 матчів у цьому сезоні (в першій половині сезону за Полісся, у другій – за Верес), відзначившись 3 голами.

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