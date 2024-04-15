Півзахисник Полісся Денис Янаков, який нині на правах оренди захищає кольори Вереса, пригадав період виступів за Динамо.

"Найбільшу помилку в кар'єрі я зробив, коли сам захотів піти в оренду в Арсенал.

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Тоді Фабріціо Раванеллі був тренером. Я бачив, що Дубінчак, Осман, Оріховський пішли грати в УПЛ, а я чим гірший? Вся х*рня почалася з цього", – розповів Янаков в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо. За головну команду киян так і не дебютував. У складі Динамо U-19 взяв участь у 8 матчах Юнацької ліги УЄФА (забив 3 голи і віддав 1 асист).

Виступав в орендах за київський Арсенал та Чорноморець. У 2020-му перебрався у Зорю, за яку провів 2 поєдинки (відправлявся в оренди в Інгулець і Полісся). У 2022 році став повноцінним гравцем житомирців. Нині Янаков позичений Вересом (1 гол у 5 матчах). Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 300 тисяч євро.

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