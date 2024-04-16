– Вы много поиграли против будущих суперзвезд на уровне юношеских сборных. Можно вспомнить Жоау Фелиша (Барселона), Кая Хаверца (Арсенал), Маттейса де Лигта (Бавария). Кто из них уже тогда ярко выделялся?

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– В жизни бывает так: в юношах их всех возили. Пацаны сейчас играют в топах, а ты в УПЛ толком не играл в 25 лет. Фелиш очень запомнился, ведь благодаря его игре в Юношеской лиге УЕФА Бенфика подтянула его в основу и за пол года его продают в Атлетико за сумасшедшие деньги – прогресс невероятный! Это возвращаясь к теме, почему стоит ставить на своих. К себе также много вопросов. Жаль, что время назад не вернешь, – поделился Янаков в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что Денис Янаков является воспитанником киевского Динамо, успел поиграть за Арсенал-Киев, Черноморец, Зарю, Ингулец, Полесье, а сейчас выступает за Верес. В общем, Янаков провел 13 матчей в этом сезоне (в первой половине сезона за Полесье, во второй – за Верес), отметившись 3 голами.

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