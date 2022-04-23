Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба жалеет людей, которые годами работали на Романа Абрамовича, а теперь вдруг не могут получить эти кровавые деньги. "Спорт вне политики" в африканской версии.

"Мы говорим о клубе, где я играл девять лет и выиграл так много трофеев, у меня появилось так много друзей. Очень жаль видеть, как весь клуб страдает от этих санкций из-за кризиса в Украине. Я считаю, что футбол здесь ни при чем. Иногда ставлю под сомнение эти решения, санкции в отношении клуба, которому просто не дают работать на полную мощь. Это большая ошибка.

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Санкциями вы хотели наказать Романа Абрамовича за его якобы связи с Владимиром Путиным, но я думаю, что вы наносите больше ущерба людям, работникам клуба. Они англичане, европейцы, живущие ради клуба. Вы наказываете болельщиков, которые много лет ездят вместе с этим клубом и делают его живым.

И я верю, что бы ни случилось, клуб будет на своем месте. Челси по-прежнему будет одним из крупнейших клубов в мире благодаря наследию, созданному за последние 15 лет, а также до этого. Последние 15 лет были настолько успешными, что никто не может забрать это у нас", – заявил Дрогба в интервью CNN.

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