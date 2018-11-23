Шиндер зізнався, за що отримав 4-місячну дискваліфікацію в Угорщині

Форвард донецького Олімпіка Антон Шиндер розповів про період виступів за угорську Кішварду.

"Тобол покинув з однієї причини: моя сім'я живе в Німеччині, що дуже далеко від Казахстану. Я сумував за рідними, яких бачив дуже рідко. Хотілося опинитися ближче до них.

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Мені подзвонили і сказали про інтерес з Угорщини: мовляв, клуб вийшов у вищу лігу, побудований новий стадіон, є якісь амбіції. Я глянув на карту, оцінив відстань – зрозумів, що це недалеко від дому, і зібрав валізи. Але, вже підписавши контракт і опинившись в Кішварді, був вражений станом речей і усвідомив, яку я допустив помилку.

Команда була абсолютно не готова до виступів у вищій лізі ні за рівнем інфраструктури, ні за клубною організацією. Чесно кажучи, Кішварду в цьому плані складно порівнювати навіть з командами української Першої або Другої ліг – настільки тут було все по-аматорськи.

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Незадоволеність в побуті і на тренуваннях поступово накопичувалася і перейшла в те, що сталося на полі. Хоча насправді нічого такого вже страшного, як це описувалося в пресі, я не робив. Ніякого удару або поштовху арбітра не було.

Так, був незадоволений і близько підійшов до судді. Досить емоційно з ним говорив. Однак не дозволив собі нічого зайвого, що, між іншим, добре видно на відео. У сучасному футболі є випадки, коли арбітрів штовхають – і отримують за це дискваліфікацію на три-чотири гри. Мені "впаяли" чотири місяці", – цитує Шиндера Спорт-Експрес.