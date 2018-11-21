УПЛ зробила офіційну заяву щодо ситуації з Олімпіком

Прем’єр-ліга виступила із заявою щодо дискваліфікації гравців Олімпіка за договірні матчі.

Українська Прем’єр-Ліга отримала повідомлення про рішення Апеляційного комітету ФФУ, яким на Олімпік та шість колишніх футболістів клубу накладено санкції за участь у договірних матчах у молодіжних змаганнях.

Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub

"УПЛ безумовно підтверджує свою повну підтримку та сприяння у боротьбі з договірними матчами та підкреслює дотримання принципу нульової толерантності до цього негативного явища. Український футбол має бути чистим, а усі, хто брав участь у договірних матчах, мають понести відповідальність.

У той же час, УПЛ дотримується позиції про те, що боротьба з договірними матчами та відповідні юридичні провадження повинні проводитись із повним і безумовним дотриманням усіх прав та гарантій, які надаються усім сторонам та учасникам процесу чинними законодавчими та регламентними документами. Тільки суворе дотримання усіх чинних правил та процедур забезпечить довіру до боротьби з договірними матчами, її системність та ефективність", – вказано на офіційному сайті УПЛ.

Рішення Апеляційного комітету ФФУ не вступає в силу до закінчення строку на його оскарження до Спортивного арбітражного суду міста Лозанни, що становить 21 день з моменту отримання рішення сторонами.

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