Шиндер признался, за что получил 4-месячную дисквалификацию в Венгрии

Форвард донецкого Олимпика Антон Шиндер рассказал о периоде выступлений за венгерскую Кишварду.

"Тобол покинул по одной причине: моя семья живет в Германии, очень далеко от Казахстана. Я скучал по родным, которых видел очень редко. Хотелось оказаться ближе к ним.

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Мне позвонили и сказали об интересе из Венгрии: мол, клуб вышел в высшую лигу, построен новый стадион, есть какие-то амбиции. Я посмотрел на карту, оценил расстояние – понял, что это недалеко от дома, и собрал чемоданы. Но, уже подписав контракт и оказавшись в Кишварде, был поражен положением вещей и осознал, которую я допустил ошибку.

Команда была абсолютно не готова к выступлениям в высшей лиге ни по уровню инфраструктуры, ни по клубной организации. Честно говоря, Кишварду в этом плане сложно сравнивать даже с командами украинской Первой или Второй лиг – настолько здесь было все по-любительски.

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Неудовлетворенность в быту и на тренировках постепенно накапливалась и перешла в то, что произошло на поле. Хотя на самом деле ничего такого уж страшного, как это описывалось в прессе, я не делал. Никакого удара или толчка арбитра не было.

Да, был недоволен и близко подошел к судье. Достаточно эмоционально с ним говорил. Однако не позволил себе ничего лишнего, что, между прочим, хорошо видно на видео. В современном футболе были случаи, когда арбитров толкают – и получают за это дисквалификацию на три-четыре игры. Мне "впаяли" четыре месяца", – цитирует Шиндера Спорт-Експрес.