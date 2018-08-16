Шиндер отримав жорстке покарання за поштовх арбітра

Український нападник угорської Кішварди Антон Шиндер на тривалий час залишиться поза футболом.
Колишній нападник Ворскли і Шахтаря Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.
Ференцварош Петряка переміг Кішварду, Шиндер був вилучений
31-річний Шиндер під час матчу проти Ференцвароша бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю і штовхнув його головою. Рефері не став довго роздумувати і вилучив українця. Пізніше, Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.
Нагадаємо, Шиндер став гравцем Кішварди в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.
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