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Шиндер отримав жорстке покарання за поштовх арбітра

00:20 1064 Читать на русском
Шиндер отримав жорстке покарання за поштовх арбітра
Антон Шиндер / Фото ФК Кішварда

Український нападник угорської Кішварди Антон Шиндер на тривалий час залишиться поза футболом.

Колишній нападник Ворскли і Шахтаря Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.

Ференцварош Петряка переміг Кішварду, Шиндер був вилучений

31-річний Шиндер під час матчу проти Ференцвароша бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю і штовхнув його головою. Рефері не став довго роздумувати і вилучив українця. Пізніше, Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.

Нагадаємо, Шиндер став гравцем Кішварди в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.

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Теги
Світ Антон Шиндер Антон Шиндер Угорщина Кішварда Кішварда
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