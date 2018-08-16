Шиндер отримав жорстке покарання за поштовх арбітра

Український нападник угорської Кішварди Антон Шиндер на тривалий час залишиться поза футболом.

Колишній нападник Ворскли і Шахтаря Антон Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу четвертого туру чемпіонату Угорщини.

Ференцварош Петряка переміг Кішварду, Шиндер був вилучений

31-річний Шиндер під час матчу проти Ференцвароша бурхливо відреагував на порушення суперника, після чого накричав на суддю і штовхнув його головою. Рефері не став довго роздумувати і вилучив українця. Пізніше, Шиндер отримав чотиримісячну дискваліфікацію.

Нагадаємо, Шиндер став гравцем Кішварди в літнє міжсезоння, підписавши контракт з угорським клубом на 2 роки.

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 серпня 2018 р.

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