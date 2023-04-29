"Вважаю, що президентом асоціації має бути зовсім нова та свіжа людина, яка хоче щось зробити та змінити. Ми застрягли.

"Та ти що, бл*дь, знущаєшся?!": Кополовець пригадав своє легендарне інтерв'ю, давши пояснення емоційній відповіді

Хто? А Маркевич міг би бути? Людина максимально... Яка стільки років пробула в цьому футболі, авторитетний, нереально крутий тренер. Чому така людина не може?

Чесно, я не те, що там за когось топлю. Просто познайомився з ним на благодійних матчах, поговорив – нереально крутий мужик, шикарний тренер, людина. Знає цей футбол зсередини, ходи, виходи. Чому ця людина не може бути президентом?

Може бути Шевченко. Футболіст, авторитетний. Він бачив проблеми Павелка, знає футбол. Ми що не можемо знайти нову людину в федерацію? В нашому футболі потрібні зміни та реформи – це факт", – сказав Кополовець в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Маркевич працював в УАФ з 2016 по 2021 роки, де очолював комітет національних збірних України.

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