"Считаю, что президентом ассоциации должен быть совершенно новый и свежий человек, который хочет что-то сделать и изменить. Мы застряли.

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Кто? А Маркевич мог бы быть? Человек максимально... Который столько лет пробыл в этом футболе, авторитетный, нереально крутой тренер. Почему такой человек не может?

Честно, я не то, что там за кого-то топлю. Просто познакомился с ним на благотворительных матчах , поговорил – нереально крутой мужик, шикарный тренер, человек. Знает этот футбол изнутри, ходы, выходы. Почему этот человек не может быть президентом?

Может быть Шевченко. Футболист, авторитетный. Он видел проблемы Павелко, знает футбол. Мы что не можем найти нового человека в федерацию? В нашем футболе нужны изменения и реформы – это факт", – сказал Кополовец в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Маркевич работал в УАФ с 2016 по 2021 годы, где возглавлял комитет национальных сборных Украины.

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