Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх не стримав своїх емоцій після поразки в Кубку Німеччини.

Після програного матчу мюнхенці виглядали роздратованими. Всі гравці відразу повернулись до роздягальні, намагаючись підбадьорити один одного. Девіс заспокоював Мусіалу, який привіз пенальті у свої ворота.

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Як повідомляє журналіст Sport1 Керрі Хау, по дорозі Кімміх закричав: "Що за лайно!". Bild додає, що Сане розчаровано кинув на підлогу свої рукавички та пляшку з водою.

Нагадаємо, що Баварія програла Фрайбургу з рахунком 1:2. Переможний гол з пенальті в ворота мюнхенців забив Хьолер. Таким чином, команда Тухеля втратила можливість виграти трофей. Зазначимо, що керівництво Баварії, призначаючи нового тренера, наголошувало на тому, що не хотіли б втратити жодного титулу в цьому сезоні.

Die Mannschaft ist sofort geschlossen in die Kabine. Kahn hinterher. Lange Gesichter, Kopfschütteln. Davies muntert den geknickten Musiala auf. Und Kimmich brüllt durch den Kabinentrakt: „So eine Scheiße, Mann!“ #FCBSCF #FCBayern @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) April 4, 2023

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