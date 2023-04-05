Полузащитник Баварии Йозуа Киммих не сдержал своих эмоций после поражения в Кубке Германии.

После проигранного матча мюнхенцы выглядели раздраженными. Все игроки сразу вернулись в раздевалку, пытаясь подбодрить друг друга. Дэвис успокаивал Мусиалу, который привез пенальти в свои ворота.

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Как сообщает журналистка Sport1 Кэрри Хау, по дороге Киммих закричал: "Что за дерьмо!". Bild добавляет, что Сане разочарованно бросил на пол перчатки и бутылку с водой.

Напомним, что Бавария проиграла Фрайнбургу со счётом 1:2. Победный гол с пенальти в ворота мюнхенцев забил Хеллер. Таким образом, команда Тухеля упустила возможность выиграть трофей. Отметим, что руководство Баварии, назначая нового тренера, отмечало то, что не хотели бы потерять ни одного титула в этом сезоне.

Die Mannschaft ist sofort geschlossen in die Kabine. Kahn hinterher. Lange Gesichter, Kopfschütteln. Davies muntert den geknickten Musiala auf. Und Kimmich brüllt durch den Kabinentrakt: „So eine Scheiße, Mann!“ #FCBSCF #FCBayern @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) April 4, 2023

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