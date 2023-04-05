Німецький фахівець після блискучої гри проти Борусії Д в Бунедслізі зазнав першої поразки на чолі мюнхенців. Фрайбург здобув перемогу в кубковій зустрічі вже в доданий час. Після матчу Тухель різко висловився щодо необачного вчинку Джамала Мусіали.

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Коли рахунок на табло був нічийним, півзахисник Баварії намагався заблокувати удар суперника та необережно вистрибнув. М'яч влучив у руку гравцю. Арбітр зустрічі без вагань призначив пенальті, який вдало реалізував Хьолер.

"Зараз ви не можете стрибати так у карному майданчику. Ви просто не маєте права це робити, це шалений ризик. Перед цим ми програли два удари головою у штрафному майданчику на останній хвилині. Потрібно контролювати своє тіло, бути стійкішим, жорсткішим. Дві дуелі головою, прилетів перший м'яч, другий м'яч, третій – це занадто багато в карному майданчику на останніх хвилиних. Все так просто", – цитує гнівні слова наставника Баварії Goal.

Нагадаємо, що Джамал Мусіала був одним із тих гравців, які виступали проти Юліана Нагельсманна і радів після його відставки.

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