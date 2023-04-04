Кубок Німеччини 2022/23, чвертьфінал

Айнтрахт Франкфурт – Уніон Берлін – 2:0

Голи: Коло Муані, 11, 13

Баварія – Фрайбург – 1:2

Голи: Упамекано, 19 – Хьофлєр, 27, Хьолер, 90+5 (пен)

Ігровий день стартував у Франкфурті, де місцевий Айнтрахт приймав Уніон – третю команду Бундесліги. Айнтрахт не вигравав з лютого, але сьогодні розпочав розкішно.

Форвард збірної Франції має намір стати гравцем Баварії – за нього хочуть 100 мільйонів

Господарям вдався швидкий гол вже на 11-й хвилині. Хасебе закинув з центра поля, Гьотце п'ятою розкішно скинув на Коло Муані, а Рандаль розібрався з захисником і пробив у верхній кут. Тут же нападник збірної Франції забив ще раз. Гьотце віддав на хід Рандалю, який скористався невдалим виходом голкіпера і легко його перекинув, хоч і перебував за межами штрафного під гострим кутом. Дубль Коло Муані та два асисти Маріо Гьотце дозволили "орлам" оформити комфортну перевагу. Невдовзі Айнтрахт забив ще раз, однак VAR зафіксував офсайд.

Після такого ударного дебюту голів більше не було. 2:0 – Айнтрахт став першим півфіналістом Кубка, перервавши смугу невдач у чемпіонаті. Уніон зосередиться на боротьбі за єврокубки і призові місця Бундесліги.

Томас Тухель вдало дебютував у Баварії, здобувши перемогу над Борусією Д – головним конкурентом у боротьбі за чемпіонство. Сьогодні ж мюнхенська команда з новим тренером протистояла Фрайбургу – фіналісту Кубка Німеччини 2021/22.

Рахунок відкрив Дайот Упамекано, який на 19-й хвилині замкнув подачу Кімміха з кутового. Втім, Фрайбург швидко відігрався. Коман невдало вибив м'яч, а Хьофлєр з-за меж штрафного змусив Зоммера капітулювати. 1:1 на 27-й хвилині. До перерви голів більше не було. Здавалося, гра перейде в екстра-тайм, але на 90+3-й хвилині Мусіала зіграв рукою у власному штрафному. Лукас Хьолер з пенальті приніс Фрайбургу сенсаційну перемогу (першу для клубу в Мюнхені) і путівку до півфіналу. Томас Тухель зазнав першого фіаско в Баварії.

У середу, 5 квітня, будуть зіграні ще два півфінали Кубка Німеччини. РБ Лейпциг – чинний володар трофея – прийме Борусію Дортмунд, а Нюрнберг вдома зіграє зі Штутгартом.