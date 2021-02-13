"Прибрали. Що я можу вдіяти? Деякі люди ображені на мене, розлютилися. Так само можуть і помиритися.

Селезньов зник із заявки Колоса на другу частину УПЛ

У мене поки контракт з Колосом, тому питання про інший клуб відпадає. Я його чесно виконував і виконую.

Що ви всі з мене хлопчика робите? Це нормально, коли в побуті відбуваються якісь конфлікти і розбіжності. Я не молодий хлопчик, розумію, що так поводитися не можна. Я десь дуже сильно не правий. Готовий за це вибачитися", – сказав Селезньов у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Президент ковалівського клубу Андрій Засуха спочатку вперто не брав слухавку після дзвінків Євгена, однак, згодом зустрівся з опальним форвардом. Селезньову вдалось переконати президента не приймати рішучих дій. Натомість головний тренер команди Руслан Костишин залишається невблаганним і відмовляється йти на контакт з нападником.

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