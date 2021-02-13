"Исключили. Что я могу сделать? Некоторые люди обижены на меня, разозлились. Так же могут и помириться..

Селезнев исчез из заявки Колоса на вторую часть УПЛ

У меня пока контракт с Колосом, поэтому вопрос о другом клубе отпадает. Я его честно выполнял и выполняю.

Что вы все из меня мальчика делаете? Это нормально, если в быту происходят какие-то конфликты и разногласия. Я не молодой мальчик, понимаю, что так вести себя нельзя. Я где-то очень сильно не прав. Готов за это извиниться", – сказал Селезнев в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Селезнева отчислили из Колоса из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Президент ковалёвского клуба Андрей Засуха сначала упорно не брал трубку после звонков Евгения, однако, впоследствии встретился с опальным форвардом. Селезневу удалось убедить президента не принимать решительных действий. Зато главный тренер команды Руслан Костышин остается неумолимым и отказывается идти на контакт с нападающим.

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