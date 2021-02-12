Дев’ятий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Два тижні пролетіли непомітно, тож знову в бій!

Підбиваючи підсумки попереднього туру, помітив, що одразу кількох учасників вибило із сідла запитання №13 про легіонера міланського Інтера. Ви шукали за прізвищем, беручи до уваги "Хакімі", а відповідь була зовсім поруч – "Ашраф".

Олег Валах звернув увагу на ще одну ділянку головоломки: "Співпадіння із кривдниками Шахтаря в обличчі Барселони і Тімішоари сподобались. І там, і там забивали Гладкий та Фернандінью. Спершу вписав гранда, але згодом виправив на скромніший румунський клуб".

Натомість Віталій Максимчук знайшов проблему на свою голову в іншому: "Загалом усе пішло легко, хоча заплутався в клубах Сергія Скаченка. Спочатку вписав шепетівський "Темп" і через це втратив свій темп. Допоміг одноклубник Златана".

Правильні відповіді на кросворд №21 "Мив туалети у мечеті, а зараз – мільйонер і суперзірка"

Горизонтально: 2. Маг. 5. Гера. 6. Ават. 7. Нун. 8. Сіде. 10. ЦСКА. 14. Тімішоара. 15. Бурсаспор. 16. Лято. 19. Фран. 21. ПАО. 22. Кіпр. 23. Леау (Леао, Леан). 24. Яра.

Вертикально: 1. Леві. 2. Мане. 3. Ганц. 4. ЛАСК. 8. Сетубал. 9. Демеріт. 11. Снайпер. 12. Аладрен. 13. Ашраф. 17. Якін. 18. Опря. 19. Фола. 20. Арау.

Сліпим жеребом визначилася переможниця туру – Лілія Гачкало із Умані, яка отримає від нас фірмову футболку polo. Продовжує бити рекорди скорострільності Юрій З. Правильні відповіді від нього ми виявили на пошті 29 січня о 21:59. Лише десять-одинадцять хвилин програли йому Олександр Панасюк (22:09) і Сергій Ярмола (22:10). Четвертим фінішував Віталій Мітітюк (22:16). Усьому квартету Футбол 24 вже надсилав втішні призи, тому цього разу брелок відправимо Віталію Максимчуку (22:54), до якого попередній приз, на жаль, не дійшов, загадково загубившись у лабіринтах поштових кур'єрів.

Просимо Лілію нагадати нам координати свого найближчого відділення Нової Пошти, номер телефону, а також оптимальний розмір футболки.

Турнірна таблиця після 8-ми турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру

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Головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24. Поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей. Але сьогодні замість футболки ми розіграємо грудневий номер журналу "Локальна історія". Це 96 сторінок добірного чтива: публіцистика на теми різноманітних історичних епох, ексклюзивні інтерв'ю та етнографічні репортажі.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 25 лютого, включно).

3. Результати розіграшу – 26 лютого, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 2. Рослина, як частина прізвища форварда, жорстокого кривдника збірної України у 2007 році. 5. Новачок донецького Шахтаря у далекому 2003-му. 6. Некомерційна назва стадіону одного з аутсайдерів німецької Бундесліги. 7. Клуб, колишній чемпіон валлійської ліги. 8. Таран збірної Албанії в атаках Кайзерслаутерна, Брешії, Лаціо. 9. Муза Сергія Реброва. 10. Легендарний кореєць із АПЛ, який зіграв проти Чорноморця у єврокубках. 13. Голкіпер у рідненькій УПЛ. 17. Не останній українець у європейських чемпіонатах 90-х. 21. Войовничий представник германських племен, які кошмарили Римську імперію. 23. Мсьє у рукавичках, жива легенда Ліона недалекого минулого. 24. Був такий забивний форвард у дортмундській Борусії 2000-х. 25. Екс-лідер оборони Манчестер Юнайтед. Як його звуть? 26. До відставки цього тренера доклався, зокрема, Луческу на чолі Динамо. 27. Фронтмен сенсаційного Кальярі, чемпіона Італії 1969/70. 28. Священна ріка у країні, де грають Черчілль і Мохаммедан.

Вертикально: 1. Головоріз, який вивів скромний Обіліч у Лігу чемпіонів. 2. Півзахисник Ювентуса початку 2000-х. 3. Голкіпер збірної Молдови. 4. Екс-форвард Мілана, який добряче поїздив по орендах, а зараз підкорює Саудівську Аравію. 11. Екзотичний легіонер, який їхав у київське Динамо, а грати довелося за Таврію, Зорю, Волинь. 12. Бразильський хав, якого досі шанують на Енфілд Роуд. 14. Цей Сон, цей Мін "шпорам" щоночі сниться. 15. Голкіпер Мальорки на перетині тисячоліть. 16. Без турнірної мотивації футболісти грають у "…-…". 18. Очолював МЮ після Басбі, але перед Фергюсоном. 19. Клуб англійського Чемпіоншипу. 20. Забутий гранд чеського футболу. 22. Футбольне місто нефутбольної Естонії.

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