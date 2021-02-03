Український нападник Євген Селезньов намагався додзвонитися до президента Колоса Андрія Засухи, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Однак, очільник ковалівського клубу не схотів говорити з опальним форвардом і ігнорував його дзвінки.

Ситуація з Селезньовим і надалі залишається невизначеною: головний тренер команди Руслан Костишин навідріз відмовляється коментувати ситуацію, відправляючи журналістів до керівництва клубу, яке, в свою чергу, також не поспішає розставляти крапки над "і".

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова із Колоса пов'язують із черговим порушенням режиму – Євген нібито з'явився на спаринг проти брестського Руха у стані алкогольного сп'яніння. Сам ветеран це спростував і назвав причиною відходу сімейні обставини.

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