Полесье победило Шахтер (2:0), впервые в своей истории пробившись в еврокубки. Но для этого надо было, чтобы Динамо обыграло Рух – львовянам было достаточно ничьей с киевлянами.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки

После финального свистка в Житомире игроки Полесья полезли к своим телефонам, чтобы досматривать концовку параллельной игры. Не обошлось и без нецензурной брани, которую можно услышать на видео, в том числе и "Что там, бл**ь?!" от кого-то из игроков или тренеров.

Напомним, что Полесье заняло пятое место в УПЛ, набрав 50 очков. Рух с 49 баллами остался шестым, не попав в зону еврокубков.

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