Рішення Ріната Ахметова повернути державі ліцензії Медіа Групи Україна стало цілковитою несподіванкою для журналістів та всіх працівників.

Напередодні, 11 липня, президент Шахтаря заявив про відмову від всіх ліцензій, якими володіли його ЗМІ. Сайт ТК "Футбол" вже перестав оновлюватися, а телеканали транслюють лише марафон "Єдині новини", припинивши показ тематичного контенту.

В Ахметова уточнили заяву про вихід з медіабізнесу – ТК "Футбол" вже припинили трансляції матчів

Менеджмент МГУ здивований виходом Ахметова з медіабізнесу. Телеканали "Футбол" дуже розраховували на сезон 2022/23 і вели продуктивні перемовини щодо трансляції матчів УПЛ. Медіа Група Україна прагнула отримати бодай частину прав на показ матчів чемпіонату України. Зрозуміло, що тепер поєдинки УПЛ транслюватимуться на інших платформах.

Питання щодо майбутнього телеканалів "Футбол" поки ігноруються, адже ніхто з керівництва не може чітко сказати, що буде далі. За чутками, ще у березні-квітні відбулася перша хвиля скорочення штату ТК "Футбол", а в липні-серпні мала відбутися друга. Усім працівникам рекомендують не коментувати ситуацію в ЗМІ та соцмережах, а при наявності можливості знайти іншу роботу – негайно скористатися нею, повідомляє Sport.ua.

Джерело стверджує, що вже кілька місяців редакцію телеканалів "Футбол" законсервовано. Кілька журналістів залучені до авторського проекту Денисов Time, а інших фактично відпустили у вільне плавання. Повноцінну зарплату колективу "Футболів" перестали виплачувати ще у квітні.

Зазначимо, саме Медіа Група Україна була офіційним транслятором низки клубних турнірів, УПЛ, Ліги націй, а також мала права на показ матчів чемпіонату світу-2022, який стартує 21 листопада в Катарі.

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