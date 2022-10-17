"Щиро не розумію, чому росіяни настільки тупі?": екс-голкіпер збірної України оголосив вирок окупантам
14:38 - Читать на русском
Воротар Руха Юрій Паньків відреагував на прохання матері загиблого російського солдата "поставити лайк" у соцмережах під постом про його смерть.
завершено
30’ Олексій Довгий
52’ Таллес Бренер
58’ Віталій Роман
78’ Денис Слюсар
Артем Довбик 45+1’
Олексій Гуцуляк 59’
Сергій Логінов 90+5’
30’ Олексій Довгий
45+1’ Артем Довбик
52’ Таллес Бренер
58’ Віталій Роман
59’ Олексій Гуцуляк
78’ Денис Слюсар
90+5’ Сергій Логінов
"Я щиро не розумію, чому вони настільки тупі? Але вони заслужили бути такими.
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Поставте "клас" Колі, мама просила", – написав Паньків на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, напередодні Паньків пропустив три голи від СК Дніпро-1 у матчі 7-го туру УПЛ (2:3). За Рух 37-річний голкіпер виступає з 2021 року.
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