Воротар Руха Юрій Паньків відреагував на прохання матері загиблого російського солдата "поставити лайк" у соцмережах під постом про його смерть.

"Я щиро не розумію, чому вони настільки тупі? Але вони заслужили бути такими.

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Поставте "клас" Колі, мама просила", – написав Паньків на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні Паньків пропустив три голи від СК Дніпро-1 у матчі 7-го туру УПЛ (2:3). За Рух 37-річний голкіпер виступає з 2021 року.

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