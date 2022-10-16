"Останні декілька днів військових справ було багато. І це були складні дні для СК Дніпро-1. Тож із запізненням, але...

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Валерій Маркус, Сергій Стерненко, Сергій Гайдай, Сергій Стаховський і Тарас Тополя дають кожен по 10 тисяч доларів за захоплення та передачу їм Стрелкова. Доєднаюсь до їхньої ініціативи – "виконавцю" докладаю своїх 10 тисяч. Тепер фонд має 60 тисяч доларів.

Особисто я його життя оцінюю в 0. Але за 2014 рік, за все те горе, яке він нам приніс, 10 тисяч – це не ціна... Скажу чесно, якщо все вийде, за 5 хв з ним на одинці я знайду спонсорів і на більшу суму. P. S. Співінвестори, зв'яжіться зі мною для обговорення подробиць", – написав Береза на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, Головне управління розвідки вирішило підвищити ставки ще більше і пропонує за полоненого Гіркіна 100 тисяч доларів. Раніше ЗМІ повідомляли, що росіянин прибув на південь України для безпосередньої участі у бойових діях проти нашої держави.

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