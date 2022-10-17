Вратарь Руха Юрий Панькив отреагировал на просьбу матери погибшего русского солдата "поставить лайк" в соцсетях под постом о его смерти.

"Я искренне не понимаю, почему они настолько тупые? Но они заслужили быть такими.

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Поставьте "класс" Коле, мама просила", – написал Панькив на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне Панькив пропустил три гола от СК Днепр-1 в матче 7-го тура УПЛ (2:3). За Рух 37-летний голкипер выступает с 2021 года.

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