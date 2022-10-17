"Искренне не понимаю, почему россияне настолько тупые?": экс-голкипер сборной Украины объявил приговор оккупантам
14:38 - Читати українською
Вратарь Руха Юрий Панькив отреагировал на просьбу матери погибшего русского солдата "поставить лайк" в соцсетях под постом о его смерти.
завершено
30’ Алексей Довгий
52’ Таллес Брене
58’ Виталий Роман
78’ Денис Слюсар
Артем Довбик 45+1’
Алексей Гуцуляк 59’
Сергей Логинов 90+5’
30’ Алексей Довгий
45+1’ Артем Довбик
52’ Таллес Брене
58’ Виталий Роман
59’ Алексей Гуцуляк
78’ Денис Слюсар
90+5’ Сергей Логинов
"Я искренне не понимаю, почему они настолько тупые? Но они заслужили быть такими.
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Поставьте "класс" Коле, мама просила", – написал Панькив на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне Панькив пропустил три гола от СК Днепр-1 в матче 7-го тура УПЛ (2:3). За Рух 37-летний голкипер выступает с 2021 года.
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