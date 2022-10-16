На тижні СК Дніпро-1 у вольовому стилі виграв матч Ліги конференцій проти Вадуца, а тепер повертався до справ внутрішнього чемпіонату. Команда Кучера набрала максимальні 15 очок у попередніх турах, не пропускала і йшла на вершині таблиці УПЛ. Черговим суперником став Рух, який розташувався поблизу зони вильоту. Проблемою для дніпрян виявився раптовий бунт легіонерів – лише Валеф і Габріель Гомес Феррейра погодилися приїхати у Львів, не боячись загрози ракетних обстрілів.

Господарі дуже потужно почали матч і повинні були "розмочити" Валефа вже на 18-й хвилині. Кіпер СК Дніпро-1 відбив удар Климчука прямо на ногу Довгому, але добивання 32-річного хавбека виявилося надто кволим – воротар встиг виловити круглого на лінії воріт! Незабаром "суха" серія Валефа таки впала, зупинившись на 480 хвилинах. Довгого знову забули на вбивчій позиції, і цього разу ветеран був точний. Упродовж атаки виникли дві тонкі ситуації щодо офсайдів, але бригада Юрія Іванова промовчала.

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СК Дніпро-1 не відразу оговтався від такого удару. Перший реальний момент у гостей виник аж на 40-й хвилині – Роман врятував Рух після спроби Громова. Піти на перерву переможцем львів'янам таки не судилося. У компенсований час Дідик "привіз" пенальті, збивши того-таки Громова. До "позначки" підійшов Довбик і оформив свій 6 гол в чемпіонаті. Лідер СК Дніпро-1 знову вийшов на чисте перше місце бомбардирських перегонів.

Початок другого тайму повторив свого попередника. Знову сміливі атаки Руха, які швидко дали результат. На 52-й хвилині захисники гостей вибили м'яч на ногу Таллесу, а той з льоту забив свій 5 гол в УПЛ. Ідилію "жовто-чорних" зіпсував 19-річний Роман, який отримав другу жовту за грубий фол проти Назаренка. Покарання виявилося подвійним, адже з цього штрафного Піхальонок ідеально подав на голову Гуцуляку – 2:2.

СК Дніпро-1 натиснув, і обороні суперника стало геть важко. На 78-й хвилині Слюсар повторив помилку Романа – заробив другу жовту, також жорстко зірвавши вибігання опонента. У такій ситуації Руху залишалося мріяти бодай про очко. Довбик хотів завадити цьому, але зі штрафного пробив над воротами.

Підопічні Кучера остаточно перейшли в режим штурму, який приніс плоди на останніх хвилинах. Центрбек Логінов вийшов виконувати функції форварда і виправдав рішення тренера. На 90+5-й він вискочив з-за спин гравців Руха та приніс своїй команді перемогу.

СК Дніпро-1 втратив "суху" серію, проте досі має максимум очок і не залишає шансів Шахтарю наздогнати себе сьогодні. У Руха лише 4 очки і 13-та сходинка.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з 5 голами – дубль і асист Прядуна, який зрівнявся з Довбиком, 3 місце в УПЛ