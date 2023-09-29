"Ми спілкувалися з лікарем команди Вадимом Поповим вчора. Він каже: "Ще доба навіть не пройшла від травми, дайте трохи часу".

Лідер Полісся зазнав моторошної травми – він ризикує не зіграти до кінця сезону

Попередня інформація – це пряма цитата від нього: "Ушкодження колінного суглоба".

У Назаренка зараз тривають обстеження та терапія, більше подробиць зможемо сказати пізніше. Ще в день матчу він повернувся на базу на милицях та ніч провів не у лікарні", – повідомила прес-служба Полісся у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Назаренко травмувався на 112-й хвилині кубкового матчу між Поліссям та СК Дніпро-1. Олександр вирішив стрибнути в підкат, але дуже невдало – ліва нога зачепилась за газон (гравець втратив баланс), а права неприродно вигнулась від зіткнення з полем.

Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера