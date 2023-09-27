Жахливий епізод трапився на 112-ій хвилині гри Полісся – СК Дніпро-1. Назаренко вирішив стрибнути в підкат, але дуже невдало. Ліва нога Олександра зачепилась за газон, через що гравець втратив баланс, а права нога неприродно вигнулась від зіткнення з полем.

Полісся здійснило камбек з Минаєм, піднявшись у топ-3 УПЛ – Калітвінцев замінами змінив все, Шаран досі без перемог

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму Telegram-каналі зазначив, що коліно гравця зазнало значного перерозгинання. "Перерозгинання в колінному суглобі є типовим механізмом травми хрестів. Часто рветься передня хрестоподібна звʼязка, а інколи також і задня. Реакція гравця красномовна. Скоріш за все, справа закінчиться ушкодженням хрестів і вильотом з футболу на 7-9 місяців".

Зауважимо, що Назаренко вже провів 6 матчів за Полісся у поточному сезоні, в яких відзначився голом та асистом. Житомирський клуб вибив СК Дніпро-1 з Кубка України, перемігши в серії пенальті.

Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера

відео травми Олександра Назаренка