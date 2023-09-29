"Мы общались с врачом команды Вадимом Поповым вчера. Он говорит: "Еще сутки даже не прошли от травмы, дайте немного времени".

Лидер Полесья получил жуткую травму – он рискует не сыграть до конца сезона

Предварительная информация – это прямая цитата от него: "Повреждение коленного сустава".

У Назаренко сейчас продолжаются обследования и терапия, больше подробностей сможем сказать позже. Еще в день матча он вернулся на базу на костылях и ночь провел не в больнице", – сообщила пресс-служба Полесья в комментарии Tribuna.

Напомним, Назаренко травмировался на 112-й минуте кубкового матча между Полесьем и СК Днепр-1. Александр решил прыгнуть в подкат, но очень неудачно – левая нога зацепилась за газон (игрок потерял баланс), а правая неестественно выгнулась от столкновения с полем.

Полесье вышло в 1/4 финала Кубка Украины – житомиряне выбили СК Днепр-1 в серии пенальти, но потеряли лидера