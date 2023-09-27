СК Дніпро-1 покинув розіграш Кубка України 2023/24 на стадії 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Полісся. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перший тайм зустрічі у Житомирі пройшов за явної переваги СК Дніпро-1, однак відкривати рахунок мали гравці Полісся. Причому вже на 3-й хвилині. Потішити Геннадія Буткевича міг Крушинський, який перехопив винос від Волинця, змістився в центр і вгатив під поперечину – втім, голкіпер виправився за помилку, парирувавши удар.

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Надалі моменти створювати тільки дніпровці. Після кількох хороших атак із негострим завершенням гості забили гол – це сталося на 14-й хвилині, коли Лєднєв прийняв розрізний пас від Когута та переграв Бойка. Взяття воріт не зарахували через офсайд.

Ще за чотири хвилини з лінії штрафного стріляв Піхальонок, але м'яч рикошетом від захисника прилетів до рук Бойка. На 22-й Гуцуляк замикав подачу від Кравця (повз дальню стійку), а на 25-й Рубчинський змарнував топ-епізод. Валентин відкрився під закидушку від Лєднєва й опинився прямо перед голкіпером, однак не влучив по м'ячу!

Останню нагоду відкрити рахунок до перерви СК Дніпро-1 запоров на 39-й хвилині, причому доволі дотепно. Когут відкрився на ближній стійці під простріл Лєднєва, однак пробив... собі у груди! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Перший тайм виявився провальним для Полісся, тож Юрій Калітвінцев у роздягальні провів потрійну заміну. Крушинський, Огіря та Янаков поступилися місцем Кушніренку, Танковському й Макуана. Втім, цей хід на старті другого тайму нічим не допоміг.

Вже на 48-й хвилині СК Дніпро-1 створив цілих два моменти – спочатку Когут замикав навіс на лінію воротарського, а потім Рубчинський влетів у штрафний, хитнув захисника й пробив з близької відстані. В обох випадках виручив Бойко. Полісся ж мало тільки невдалий лонгшот Кушніренка та м'який удар Козака з правого краю карного майданчика (Волинець спіймав м'яч).

На жаль, після активного старту команди згадали, що вони представляють український футбол. Цілих 25 хвилин футболісти били один одного й катали вату, не створюючи нічого небезпечного. Першим не витримав Юрій Максимов, який на 72-й хвилині замінив Лєднєва й Когута на Піреса та Ківінду. Юрій Калітвінцев парирував зняттям Мустафаєва – замість нього з'явився Грицук.

Ці перестановки нічим не допомогли. Все йшло до нулів та овертаймів, аж раптом СК Дніпро-1 забив гол! Чистий гол! Після розіграшу з кутового Сваток підхопив м'яч на лівому краю штрафного й виконав подачу вздовж лінії воротарського – Адамюк же замкнув головою. 1:0!

Одразу після цього Пуріта замінив Володимира, а Юрій Калітвінцев невдовзі випустив Назаренка замість Аріельсона. Екс-"спортклубівець" міг стати героєм Полісся на пару з Волинцем – голкіпер на 85-й хвилині вибив м'яч прямо в нього, відскок лишень дивом не закотився у ворота. Це був єдиний момент житомирян у перші 10 хвилин після пропущеного гола.

А потім господарі забили. Щоправда, гол не зарахували. Кравченко отримав закидання від Грицука й прострілив вздовж воріт, а Грицук при замиканні влучив собі в руку – та ще й в офсайд потрапив. Добивання від Назаренка вже не мало сенсу.

На 90+1 хвилині житомиряни таки відігрались. Команді дещо пощастило: подача з лівого флангу на Кравченка завершилась скидкою з відскоком від газону (з Микитою недопрацював Кравець) – завдяки цьому м'яч перелетів Сарапія й опинився у Кушніренка. Богдан же стояв перед Волинцем, прошивши голкіпера. 1:1!

Таким чином, Полісся перевело гру в овертайми. У двох 15-ти хвилинках було всього три важливих епізоди. Перший – гол СК Дніпро-1 на 110-й, коли Піхальонок пробивав з-за меж штрафного. М'яч влучив у захисника, потім влучив у Олександра й відскочив на Танчика, а той вже прошив Бойка – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд.

Другий момент стався рівно за хвилину після цього епізоду. Тепер вже Полісся було близьким до перемоги – Макуана замикав простріл вздовж лінії воротарського, але пробив точно в руки Волинцю. Третій же епізод був пов'язаний із важкою травмою Назаренка.

Олександр намагався дістати м'яч у підкаті (причому дуже небезпечному для Танчика), однак нога загрузла в газоні. Як наслідок, коліно вигнулось у неприродньому положенні. Хавбек кричав на весь стадіон, покинувши поле на ношах.

Зрештою, свисток арбітра відправив команди в серію пенальті. Першим пробивав Гуцуляк – і Бойко парирував! Можливо, допомогли записані заздалегідь підказки. Занадто вже довго Денис розглядав пляшку води перед одним із ударів.

А всі інші гравці пробивали точно. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся в серії пенальті (5:4). Житомиряни крокують у чвертьфінал Кубка України 2023/24!

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