"Чи висловлювали одноклубники підтримку? Ось це був один із найнеприємніших моментів. З усіх друзів, знайомих, які з'явилися в Білорусі за майже чотири роки, що грав, лише кілька людей написали слова підтримки. І я навіть не говорю про публічні заяви. Знаю, що за них у Білорусі можуть притиснути. Але надіслати особисте повідомлення або зателефонувати... Я дуже розчарувався.

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Мене намагалися оминати стороною. Долинали деякі розмови, мовляв, якби Україна не зробила те, то вийшло б так... Мені бл*дь, хотілося, знаєте! Хлопці, та ви що? Країну бомблять, гинуть мирні люди, а ви шукаєте цьому якісь виправдання?! Вони там НАТО згадували, США… Коли чув подібне, намагався донести правду, а потім розвертався та йшов. Було огидно.

Ще пам'ятаю випадок. У нас на базі на ресепшн є великий телевізор. Коли спускався до їдальні, то там сиділи працівники клубу і дивилися новини про війну на російському каналі. Я не витримав: "Ще раз, бл*дь, побачу, що ви увімкнули цю пропаганду, я нах*й розіб'ю телевізор!"

Усі опустили очі. Весь світ знає, що відбувається, а ви "зомбуєтесь" і щось своє обговорюєте. Я не знаю, чи це тупість, чи така безжалісність. Як взагалі нормальна людина може бути на боці агресора, окупанта?

Знаєте, років п'ять тому я й уявити не міг, що Білорусь буде співучасником війни проти України. Лукашенко раніше був популярним у моїй країні. Думали, ось би нам такого президента – навів би лад. І коли вперше опинився в Білорусі у 2015-му, то багато чого сподобалося.

Але після подій у 2020-му стало цілком очевидно, як ми помилялися. Все позитивне виявилося перекресленим. А сьогодні вже й слів не вистачає. Я чудово ставлюся до тих білорусів, які засудили війну. Але в мене немає виправдання тим, хто хоч якось підтримує окупанта чи мовчить, вдаючи, що його це не стосується", – цитує Габовду Zerkalo.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні 32-річний вихованець Карпат покинув білоруський Торпедо-БелАЗ і працевлаштувався в Чехії.

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