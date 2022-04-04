Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Слава Україні! Перемога і правда за нами

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже шістнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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17:07. "Без нецензурних слів це не опишеш": тренер Колоса шокований наслідками звірств росіян у Бучі та Ірпені. Журналіст Олег Барков, батьки якого мешкають на Чернігівщині, зазначає, що подібні злочини російські нелюди творили не тільки поблизу Києва.

16:36. Шовковський – про звірства РФ в Україні: "Тотальна ненависть до усього, що пов'язане з рашизмом".

16:16. Худжамов закликав до кривавої помсти за геноцид українців. Екс-воротар Динамо і Шахтаря переконаний – нам потрібно створити щось на зразок Моссаду, аби виловлювати по всій планеті російських нацистів за те, що вони чинили з беззахисними мирними людьми усі ці дні.

15:55. Бацула: Ніхто зі здорових людей не скаже, що Путін та Лукашенко – нормальні. Український футболіст, який пограв у Бельгії, викрив усю жалюгідність білоруського самозванця. Параноїдальні перестрашені диктатори, які перекидають свої хвороби на всіх навколо. Ярмоленко не пробачить Путіну ніколи. Андрій ще лагідно обізвав вождя злочинного народу.

15:15. "Реальний удар, десь 90-95%": міністр спорту України розповів про тотальне виключення росіян з міжнародних змагань. З країною, де фактично до 80% схвалює політику путінізму, а з нею і вбивства мирних українців, ніхто не хоче мати справу. Десь аналогічно страждають і білоруси за те, що режим їхнього диктатора Лукашенка всіляко сприяє знищенню наших людей.

14:44. Захисник Кривбаса перебрався у чемпіонат Грузії. Наш легіонер стане вже 8 українцем у команді. Днями українець показав, як російські злочинці знищили його домівку.

14:14. Феєричний дебют Жерсона у Туреччині. Форвард Динамо допоміг новому клубу здобути перемогу над лідером, відзначившись голом та асистом.

13:13. "Патріот": Грозний очікує на повернення Ракицького у збірну України. Відомий тренер та експерт пояснив, чому пророкує виклик екс-захисника Шахтаря до національної команди вже найближчим часом.

12:12. Директор Металіста спрогнозував подальшу долю клубу. Харків'яни можуть припинити існування за однієї умови.

11:11. Харатін готовий допомагати біженцям з України працевлаштуватись у Польщі. Колишній гравець Динамо і Зорі вражений допомогою Вербіча.

10:50. У Росії знову перервали трансляцію матчу Бундесліги. Всього лише люди і рекламні борди з українською символікою продовжують кошмарити нацистів. Усе лицемірство російського спорту в тому, що вони помічають і щиро ненавидять підтримку світом мирної України, але не бачать неймовірних звірств своєї путінської армії.

10:10. Поворознюк відреагував на дозвіл для Динамо і Шахтаря виїхати за кордон під час війни.

09:49. "Тимощук та Ордець приймуть російське громадянство": Грозний знищив зрадників України, які досі працюють на окупанта.

Шахтар продовжує втрачати гравців, Зінченко звернувся до Лєвандовскі