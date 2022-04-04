"Выражали ли одноклубники поддержку? Вот это был один из самых неприятных моментов. Из всех друзей, знакомых, которые появились в Беларуси за почти четыре года, что играл, лишь пара человек написало слова поддержки. И я даже не говорю про публичные заявления. Знаю, что за них в Беларуси могут придавить. Но отправить личное сообщение или позвонить… Я сильно разочаровался.

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Меня старались обходить стороной. Доносились некоторые разговоры, мол, если бы Украина не сделала то, то вышло бы так… Мне бл*дь хотелось, знаете! Ребята, да вы что?! Страну бомбят, гибнут мирные люди, а вы ищите этому какие-то оправдания?! Они там НАТО вспоминали, США… Когда слышал подобное, пытался донести правду, а потом разворачивался и уходил. Было мерзко.

Еще помню случай. У нас на базе на ресепшен большой телевизор. Когда спускался в столовую, то там сидели работники клуба и смотрели новости про войну по российскому каналу. Я не выдержал: "Еще раз, бл*дь, увижу, что вы включили эту пропаганду, я нах*й разобью телевизор!"

Все опустили глаза. Весь мир знает, что происходит, а вы "зомбируетесь" и что-то свое обсуждаете. Я не знаю, это тупость или такая безжалостность. Как вообще нормальный человек может быть на стороне агрессора, оккупанта?

Знаете, лет пять назад я и представить не мог, что Беларусь будет соучастницей войны против Украины. Лукашенко раньше был популярен в моей стране. Думали, вот бы нам такого президента – навел бы порядок. И когда впервые оказался в Беларуси в 2015-м, то многое понравилось.

Но после событий в 2020-м стало совершенно очевидно, как мы заблуждались. Все положительное оказалось перечеркнуто. А сегодня уже и слов не хватает. Я прекрасно отношусь к тем белорусам, которые осудили войну. Но у меня нет оправдания тем, кто хоть как-то поддерживает оккупанта или молчит, делая вид, что его это не касается", – цитирует Габовду Zerkalo.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине 32-летний воспитанник Карпат покинул белорусский Торпедо-БелАЗ и трудоустроился в Чехии.

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