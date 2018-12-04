Ще один шанс для Луніна, дуель Манчестер Юнайтед із Арсеналом, битва "іншої" Франції: топ-5 матчів євромідвіку

Кубковий матч за участі українця в Іспанії, легендарне протистояння на Туманному Альбіоні, а також матчі непереможних клубів із великими грішми в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Райо Вальєкано – Леганес

4 грудня, 21:30. Мадрид, Естадіо де Вальєкас

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Ймовірно четвертий поєдинок у светрі Леганеса для Андрія Луніна українські вболівальники зможуть переглянути лише в мережі. Українець повинен вийти в старті "пепінерос" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Лунін дебютував за Леганес якраз у першому матчі проти Райо Вальєкано (2:2), а потім ще двічі виходив на поле в Ла Лізі.

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Та, попри два сухих поєдинки, 19-річний кіпер, права на якого належать мадридському Реалу, досі не зумів завоювати симпатію і довіру керманича Леганеса Маурісіо Пеллегріно. Аргентинський фахівець продовжує ставити на ветерана Івана Куельяра, тому кубкові матчі залишаються основним майданчиком, де українець може довести свій рівень. Якщо ж у Луніна не вийде, то вже взимку він може опинитися... в Райо Вальєкано.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Уотфорд – Манчестер Сіті

4 грудня, 22:00. Уотфорд, Вікарідж Роуд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Команда Хосепа Гвардіоли перебуває у неймовірній формі й здобула вже 6 перемог поспіль після зустрічі зі своїм головним конкурентом – Ліверпулем – на Енфілді (0:0). Тоді "містянам" для звитяги не вистачило якоїсь дещиці, але в наступних поєдинках жоден із клубів серйозних перепон (за винятком Тоттенхема та, відрізками, Манчестер Юнайтед) на шляху Сіті до нового чемпіонства на втіху шейхам.

Уотфорд наразі не виглядає суперником, який зможе зупинити поступ манкуніанців. Підопічні Хаві Грасії у чемпіонаті не можуть перемогти з кінця жовтня, але чарівність будь-якої серії в тому, що вона рано чи пізно завершується. "Шершні" час від часу демонструють привабливий футбол. Чому б їх не "прорвало" в матчі проти лідера АПЛ? Букмекери не надто вірять навіть у нічию, але вже у вівторок ввечері Уотфорд може їх неприємно здивувати.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Монпельє – Лілль

4 грудня, 22:00. Монпельє, Стад де ля Моссон

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Поки здається, що інтрига в чемпіонській боротьбі у чемпіонаті Франції померла, цікава боротьба розгортається за дві інші путівки до Ліги чемпіонів. До традиційних переслідувачів Парі Сен-Жермен – Ліона та Марселя – цьогоріч несподівано додалися Лілль і Монпельє. "Доги" в минулому сезоні заледве врятувалися від вильоту, а "паладини" комфортно фінішували всередині турнірної таблиці.

Нинішня ж першість відкрила новий бік обох команд. Монпельє лише двічі програв у чемпіонаті й має найкращу оборону після ПСЖ. Натомість Лілль класно провів вереснево-жовтневий період (6 перемог), але трохи загальмував у листопаді. Причиною цього став календар – підопічним Крістофа Галатьє довелося скласти іспит із ПСЖ, Ніццою і Ліоном. Один набраний пункт у цих матчах навряд можна назвати успішним закриттям "сесії", тому Ліллю варто реабілітуватися перед уболівальниками.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Юнайтед – Арсенал

5 грудня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Підросло вже ціле покоління уболівальників, які й не знають, що на зламі століть протистояння Манчестер Юнайтед і Арсенала було головною стравою від "кухарів" Прем'єр-ліги. Сер Алекс Фергюсон проти мосьє Арсена Венгера, Рой Кін vs Патрік Вієйра та ще з десяток неймовірно емоційних протистоянь – таке не забувається! Але часи змінюються. В АПЛ з'явилися "грошові мішки", а відхід спочатку Фергюсона, а минулого літа і Венгера позбавили матч цих грандів особливого шарму.

Так, Жозе Моурінью та Унаї Емері – цікаві фахівці, по-своєму унікальні, але їхнє суперництво навряд стане таким же. Перед очним поєдинком тренери перебувають у різному настрої. Португалець із Юнайтед знову опинився під тиском через чергову смугу невдач (2 нічиї та поразка), а керманич "канонірів" заслужив на схвальні відгуки преси та експертів за класну перемогу над Тоттенхемом у дербі Північного Лондона. Більше перемоги потребує МЮ – ще одна поразка і з мріями про топ-4 "червоні дияволи" можуть попрощатися.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Страсбур – Парі Сен-Жермен

5 грудня, 22:00. Страсбур, Стад де ла Мено

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Минулого вікенду Парі Сен-Жермен вперше в сезоні втратив очки в Лізі 1, тому міф про неможливість набрати залікові бали в матчах із парижанами спростовано. Подвиг Бордо в 16-му турі спробує повторити Страсбур. Ельзасці в неділю несподівано розтрощили недавнього опонента київського Динамо в Лізі Європи Ренн (4:1) і спричинилися до відставки головного тренера останнього Лямуші.

Страсбур поки йде на восьмій сходинці в чемпіонаті Франції, але підопічні Тьєррі Лорі перебувають у доволі непоганій формі. Для Le Racing лише 2 поразки в 11-ти останніх матчах першості – досягнення неабияке. Та чи вистачить емоційного запалу Страсбуру ще й на матч із ПСЖ – питання відкрите. Столичний гранд на папері виглядає абсолютним фаворитом і спробує ефектно довести, що нічийний результат із Бордо був не більше, ніж випадковістю.

Прогноз "Футбол 24": 1:3