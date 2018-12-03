Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікенду

"Футбол 24" підводить підсумки вікенду в європейських топ-чемпіонатах. Черговий успіх Ювентуса, цікаві англійські дербі й ідеальний розвиток подій для Барселони.

АПЛ: перемоги господарів у дербі та різні успіхи Манчестерів

Унаї Емері та Маурісіо Почеттіно організували найкращий матч англійського сезону на Емірейтс. Арсенал і Тоттенхем видали феєричне протистояння, а 6 голів лише доповнили загальне враження від красивого відкритого футболу та цікавих тренерських ходів. Емері – герой першого у своїй кар'єрі дербі Північного Лондона. Його сміливі рішення та перестановки під час гри зламали "шпор", які нещодавно нейтралізували Челсі.

Арсенал – Тоттенхем: машина, що не програє 19 матчів, хитрий секрет Обамеянга і найкращий асистент, якому кажуть іти

"Каноніри" виглядали чудово (кінцівка першого тайму – як виняток), а окремих компліментів заслуговують Лукас Торрейра та П'єр-Емерік Обамеянг – габонець став найкращим бомбардиром турніру з 10 голами. Арсенал продовжив безпрограшну серію до 19 матчів і увірвався в топ-4 АПЛ – Тоттенхем вже позаду. Зате Челсі випереджає обох сусідів – в дербі Західного Лондона "пенсіонери" не мали проблем з Фулхемом.

Мерсисайдське дербі Пікфорд подарував Ліверпулю. Воротарі клубів з берегів Мерсі люблять повеселити публіку епічними помилками. Традиції Каріуса в одному з перших матчів спробував продовжити Аліссон, а тепер "відзначився" Пікфорд. Джордан програв "ірискам" дербі фантастичним фейлом на 90+6 хвилині! М'яч після удару ван Дейка вилітав за межі поля, але воротар дістав його і скинув на Оріджі. 1:0 для Ліверпуля завдяки подарунку Пікфорда та неймовірні емоції Юргена Клоппа.

У Манчестері все стабільно: Сіті переміг, а Юнайтед втратив очки. "Дияволи" розписали нічию з Саутгемптоном, вкотре продемонструвавши невиразну гру. Натомість "містяни" не без допомоги нашого Олександра Зінченка, який ще й отримав травму, виграли в Борнмута. Різниця між манчестерськими колективами складає вже 16 очок – поки Сіті впевнено йде без поразок на вершині чемпіонату, Юнайтед з 3 перемогами в 9 останніх турах вже на 8 очок відстає від зони ЛЧ.

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Ліга 1: ПСЖ не виграв – дебютна втрата очок

Після зразкової перемоги в Лізі чемпіонів над Ліверпулем ПСЖ вперше на внутрішній арені втратив очки. Не допомогли навіть голи Неймара та Кіліана Мбаппе. Бордо відігрався наприкінці зустрічі, а Томас Тухель перший раз не набрав у Франції 3 бали. Несподіванка, яка не викликає жодних емоцій – перевага парижан над конкурентами складає 14 очок. А от за друге місце йде серйозна боротьба. Монпельє завдяки перемозі над "мертвим" Монако став віце-лідером, а суперник Шахтаря Ліон дивом врятував матч проти Лілля.

Бундесліга: Баварія перервала безвиграшну серію, а БД закріпила лідерство

Мюнхенці вперше за останній місяць перемогли у Бундеслізі та зберегли 9-очкове відставання від вершини турнірки. У грі з Вердером "рекордмайстер" мав перевагу, але Ніко Ковачу ще працювати і працювати – впевненості у цій команді немає. Хорват здобув два успішні результати за тиждень (розгром Бенфіки в ЛЧ) і трішки відвів від себе критику преси та чутки про звільнення. Ар'єн Роббен повідомив про відхід з клубу за підсумками сезону, а його наступник Серж Гнабрі перед тим оформив дубль у ворота Вердера.

Дортмундська Борусія обіграла Фрайбург, Пако Алькасер знову забив, гандикап над переслідувачами зріс до 7 очок. Сюрприз "джмелям" зробили тезки з Менхенгладбаха, які без особливих шансів поступилися Лейпцигу. РБ вдома йде без поразок, а Тімо Вернер натхненно чекає роботи з Юліаном Нагельсманном (який прийде на Ред Булл Арену влітку) – дубль проти Борусії М. Між 2 і 5 місцями німецької першості різниця в 3 очки – інтрига неймовірна.

До речі, про Нагельсманна. На тижні було тотальне розчарування в Лізі чемпіонів проти Шахтаря, що не завадило його Хоффенхайму провести яскравий матч з Шальке. Протистояння наймолодших коучів БЛ пройшло під акомпанемент воротарських див і чергових питань до VAR. Євген Коноплянка сумно спостерігав за нічиєю з лави запасних.

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Прімера: Барселона на коні, конкуренти спіткнулися

Лео Мессі та компанія очолили Прімеру, обігравши Вільяреал. Сам аргентинець не забив, але асистував молодому Карлесу Аленьї. Також продовжує спокутувати нефутбольні гріхи Усман Дембеле – француз асистував Піке.

Розкішний тур для Барселони, адже головні конкуренти Атлетіко та Севілья втратили очки. Сенсаціями їхні нічиї не назвеш – в суперниках були міцні Жирона та Алавес відповідно, які довели невипадковість перебування в топі. Реал поки що тільки п'ятий у турнірній таблиці, перемога Соларі над Валенсією легкою не була.

Серія А: Юве, Роналду, Спаллетті проти Роми

Ювентус розгромив Фіорентину та набрав 40 очок за 14 турів – рекорд Серії А. Чемпіон Італії по суті давно відомий, інтрига лише в тому, скільки досягнень встановить "стара синьора". Ну і здобутки Кріштіану Роналду притягують аудиторію. Кріш забив у 3 матчі Серії А поспіль і вирвався в лідери бомбардирських перегонів – 10 голів.

У центральному матчі туру Лучано Спаллетті з Інтером протистояв Ромі. Нічия 2:2, за підсумками якої обговорювали розкішний гол Ундера та скандал з непризначеним пенальті на Дзаньйоло. Відразу після цього Кейта відкрив рахунок у матчі голом у ворота Ольсена. Можна критикувати суддів, але проблем римлян це не скасовує – одна перемога в 6 останніх турах. Президент Роми Джеймс Палотта висловлює Ейсебіо Ді Франческо повну довіру, однак для Роми все дуже сумно – 7 місце.

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