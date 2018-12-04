Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно повідомив, що Андрій Лунін буде основним голкіпером у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано, який пройде сьогодні, 4 грудня.

Нагадаємо, Лунін не потрапив навіть у заявку на останній матч Прімери, проте сьогодні вийде у кубковому матчі проти Райо Вальєкано.

"В матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано гратиме Лунін. Я розмовляв з Куельяром і не хочу ризикувати його здоров'ям. Лунін не потрапив у заявку на поєдинок Прімери проти Вальядоліда, проте він вийде у Кубку", – цитує Пеллегріно AS.

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До слова, конкурент Луніна Іван Куельяр пропустив 2 матчі через ушкодження, що дало можливість Луніну дебютувати в чемпіонаті Іспанії.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Іспанії Райо Вальєкано – Леганес розпочнеться о 21:30. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

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