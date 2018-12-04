toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020 ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ

Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії

12:25 283 Читать на русском
Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно повідомив, що Андрій Лунін буде основним голкіпером у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано, який пройде сьогодні, 4 грудня.

Нагадаємо, Лунін не потрапив навіть у заявку на останній матч Прімери, проте сьогодні вийде у кубковому матчі проти Райо Вальєкано.

"В матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано гратиме Лунін. Я розмовляв з Куельяром і не хочу ризикувати його здоров'ям. Лунін не потрапив у заявку на поєдинок Прімери проти Вальядоліда, проте він вийде у Кубку", – цитує Пеллегріно AS.

Лунін ледь не довів фанатів Леганеса до інфаркту в матчі з Алавесом – божевільний фінт за межами штрафного

До слова, конкурент Луніна Іван Куельяр пропустив 2 матчі через ушкодження, що дало можливість Луніну дебютувати в чемпіонаті Іспанії.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Іспанії Райо Вальєкано – Леганес розпочнеться о 21:30. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

Топ-10 розчарувань Ла Ліги у першій третині сезону: Лунін склав компанію потенційному володарю "Золотого м'яча"

Теги
Українці за кордоном Головне Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Кубок Іспанії 2018/19 Райо Вальєкано Райо Вальєкано Кубок Іспанії Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
15
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук