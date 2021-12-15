Бернлі та Уотфорд не зіграють свій поєдинок, який мав відбутись сьогодні, 15 грудня, повідомляє офіційний твіттер "бордових".

АПЛ може призупинити сезон через коронавірус

Причиною є спалах коронавірусу у складі Уотфорда. Дата, на яку поєдинок буде перенесений, наразі невідома. Додамо, що це вже далеко не перший подібний випадок у цьому сезоні – до цього скасовували матчі за участі Тоттенхема та Манчестер Юнайтед.

Слід зазначити, що і Бернлі, і Уотфорд перебувають поруч із зоною вильоту – "бордові" на 18 місці з 11 очками, а "шершні" на сходинку вище з 13 пунктами.

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