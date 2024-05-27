Коло претендентів звузилося до двох прізвищ – Енцо Мареска або Томас Франк, стверджує журналіст The Athletic Девід Орнштейн. Від 38-річного Кірана МакКенни вирішили відмовитись.

Шахтар поступається лише Челсі – стратегічний рейтинг клубів світу

Після непоганого завершення сезону Челсі приголомшив новиною про відхід Маурісіо Почеттіно. Боси "синіх" хочуть запросити молодого тренера, який ставить домінантний атакувальний футбол.

44-річний Мареска працював асистентом Хосепа Гвардіоли в Ман Сіті, а тепер досяг успіху головним тренером. Італієць повернув Лестер в АПЛ, вигравши непростий Чемпіоншип. 50-річного Франка вже давно пов'язують з топ-клубами. Данець 8 років тренує Брентфорд і впевнено тримає "бджіл" в еліті. Якщо Челсі обере його, то відбудеться "тренерський трансфер" між українцями – від Єгора Ярмолюка до Михайла Мудрика.

Чому АПЛ вперше за 4 роки без фіналу Ліги чемпіонів – Лунін став однією з головних причин