"У Поліссі не залишається точно Денис Бойко, там не залишаються взагалі 90% ветеранів, людей, які виходили з Першої ліги.

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За нашою інформацією, Полісся та СК Дніпро-1 зараз перебувають у стадії переговорів щодо запрошення Євгена Волинця", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Денис Бойко приєднався до Полісся влітку 2023 року та відіграв у 24 матчах, в яких пропустив 21 гол. У Волинця в складі СК Дніпро-1 трохи краща статистика – пропустив 19 голів у 24 поєдинках.

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