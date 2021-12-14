Клуби Прем’єр-ліги побоюються масових перенесень матчів та потенційного призупинення чемпіонату через поширення нового штаму “Омікрон”, повідомляє Daily Mail.

Миколенко покине Динамо заради АПЛ, – джерело

Ліга оголосила про 42 позитивних тести на COVID-19 у понеділок увечері. Це рекордна кількість виявлених нових випадків захворювання зареєстрованих в один тиждень. П’ять клубів підтвердили інформацію про епідемію серед гравців та тренерського штабу. Зокрема, позитивні тести були виявлені у футболістів Манчестер Юнайтед, Тоттенхема, Лестера, Астон Вілли та Вулверхемптона.

Причиною цьому називають повільні темпи виконання клубами програм вакцинації. Більшість гравців досі не отримали бустерну дозу вакцини, необхідну для ефективної протидії COVID-19.

Матч 17-го туру АПЛ Брентфорд – Манчестер Юнайтед, який був запланований на сьогодні, 14 грудня, скасували.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою