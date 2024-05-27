Головний тренер Реала Карло Анчелотті все ще не визначився із першим номером на фінал Ліги чемпіонів, в якому мадридці зійдуться на Уемблі з Борусією Дортмунд.

"Хто зіграє в старті у фіналі Ліги чемпіонів? Вони обидва заслуговують на гру з багатьох причин. Лунін провів чудовий сезон. Сьогодні у нього лихоманка, але він одужає. І тепер приходить найкращий воротар у світі. Я люблю слухати дебати. Мені вони подобаються, і якщо я скажу, хто грає, все закінчиться.

Куртуа грубо помилився, але вийшов сухим з води завдяки VAR – камери піймали реакцію Луніна

Обидва заслуговують на те, щоб зіграти у фіналі. Лунін показав себе чудово, і Куртуа, ми всі знаємо його якість. Я думаю, що я ухвалю рішення до гри. Один зіграє, а інший буде на лаві. Це точно", – наводить слова Анчелотті AS.

Зауважимо, що фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Дортмунд відбудеться 1-го червня, початок о 22:00. Лунін відіграв більшу частину сезону в основі через травму Куртуа, але бельгієць відновився на останні матчі та вже встиг зіграти в кількох з них.

Реал розписав нічию з Бетісом у матчі-репетиції фіналу Ліги чемпіонів – Куртуа вийшов у основі й знову був крутим