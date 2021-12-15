Бернли и Уотфорд не сыграют свой поединок, который должен пройти сегодня, 15 декабря, сообщает официальный твиттер "бордовых".

АПЛ может приостановить сезон из-за коронавируса

Причиной является вспышка коронавируса в составе Уотфорда. Дата, на которую поединок будет перенесен, пока неизвестна. Это уже далеко не первый подобный случай в этом сезоне – до этого отменяли матчи с участием Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед.

Следует отметить, что и Бернли, и Уотфорд находятся рядом с зоной вылета – "бордовые" на 18 месте с 11 очками, а "шершни" на ступеньку выше с 13 пунктами.

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