Зінченко – від суперечок щодо позиції до "угоди" з VAR

Олександр Зінченко зіграв 3 матч поспіль за тиждень. Такого з гравцем збірної України в команді Пепа не траплялося давненько. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Лідс на "Футбол 24", стартував о 22:00. Відзначаємо оригінальний хід Гвардіоли, який випусктив з перших хвилин тріо центральних захисників. Відтак за однією з версій український легіонер мав грати по всьому лівому краю. За іншою – в центрі поля.

Ман Сіті – Лідс: Зінченко вперше в сезоні грає 3 матч поспіль – рідкісний марафон та суперечлива позиція українця

Ні в центрі поля, ні вінгбеком. Насправді просто Стоунз перейшов на правий фланг. Ну, а Зіна звично для свого клубу вийшов ліворуч у захисті. Саме флангом Сашка ледь не пройшла перша атака Лідса. Там у Б'єлси грає феноменальний вінгер збірної Бразилії Рафінья. Гості подарували фаворитам стартовий момент уже на 7 хвилині. Фоден прийняв пас від суперника, віддав у штрафний, там Де Брюйне ще покращив позицію для Бернарду. Як один з найкращих гравців сезону не влучив у порожні ворота?

Відкрили рахунок господарі також після допомоги суперника. Фоден стріляв у порожні ворота з лінії штрафного, Даллас махнув ногою, лише черкнувши снаряд. Гріліш замкнув подачу Мареза. Уже за 13 хвилин манчестерці забезпечили собі комфортний відрив 2:0. У попередньому сезоні вони жодного разу за матч двічі не забили Лідсу, набравши лише 1 бал. Не минуло й 20 хвилин, а статистика ударів 8:0. Зіна пристойно захищається на своєму фланзі. Відбирання, перехоплення, виноси – все працює в його арсеналі.

В окремі 5-хвилинні відрізки володіння лідера АПЛ доходить до 94%! Зінченко, схоже, грає рукою у боротьбі проти Рафіньї. Пенальті? VAR перевіряє, чи трапився епізод у межах карного майданчика. Українець вийшов сухим із води. Тут могло також вилученням все завершитися. Та можливо й те, що відеоасистент рефері не мав права втручатися, позаяк епізод стався таки не в периметрі. Де Брюйне оформив розгром на 32-й. Знову перехоплення у високій позиції біля володінь Мельє. Фоден на Родрі, той у розріз на бельгійця. Це було стрімке вбивство. У Лідса нова травма. Шеклтон, який вийшов на позиції правого оборонця, не дограв і тайм.

Непристойна перевага Ман Сіті – Лідс відкрив скриньку пандори

Ніби в більшості грає Сіті. Навіть Зінченко забігає у воротарський, аби замикати подачу Фодена. Філу забракло точності при виконанні цієї передачі. У Лідса тільки парочка цікавих контратак, які не довели до пуття. Вся Англія обговорює епізод з рукою Зінченка. Дивний епізод. Тут або пенальті, або червона картка, або десь фол угледіли. Або банально VAR так захопився переглядом на предмет пенальті, що забув за таке поняття, як "фол останньої надії".

Марез майже відразу після початку другого тайму забив 4 гол своєї команди красивим обвідним ударом. Зінченко що витворяє! Двічі ефектними фінтами хитнув Рафінью на чужій половині. Зазвичай це бразилець робить зі своїми опонентами. Підчищає Олекс і у власному воротарському, однак Даллас підхоплює снаряд і влучає у стійку. З перехоплення Зінченка, який виграв верхову боротьб, почалася гольова атака №5. Перед тим ще Фоден заліз у мінімальний офсайд після пасу Мареза. А тут Гріліш і Гюндоган розвинули зусилля українця, а Де Брюйне здалеку бахнув у дев'ятку.

Танцюють (забивають) усі, а український слід у двох голах

Оце так правий захисник Джон Стоунз! І знову з вдалої дії Зінченка на чужій половині починається гол. Центрбек збірної Англії не з першої спроби забив (там ще й добивання після удару іншого оборонця Ляпорта трапилося), але таки прошив голкіпера молодіжної збірної Франції. Фоден блискуче закрутив з кутового. Відзначився Аке, який замінив Діаша у другому таймі. Ман Сіті вперше в сезоні забив 7 голів за матч.

Команда Гвардіоли набирає 41 бал і вже на 4 очки випереджає Ліверпуль та на 5 – Челсі, в яких, щоправда, є ще гра 17 туру. Найкращий захист (лише 9 пропущених). Але (о диво!) досі друга атака (Ліверпуль все одного настріляв на 5 більше). Лідс залишається тремтіти на 16 місці, а перевага над зоною вильоту тане на очах. При цьому навіть після сьогоднішнього побиття команда Б'єлси пропустила за сезон (32) менше, ніж Ньюкасл і Норвіч (по 34).