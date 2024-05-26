Керівництво Манчестер Юнайтед роздумує над звільненням Еріка Тен Хага з посади головного тренера.

Манкуніанці перемогли Манчестер Сіті (2:1) у фіналі Кубка Англії і забезпечили собі участь у Лізі Європи у наступній кампанії. Утім, доля наставника Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага досі не вирішена.

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Як повідомляє Telegraph Sport, керівництво манкуніанців провели перемовини з представниками Томаса Франка з Брентфорда та Маурісіо Почеттіно, оскільки у клубі продовжують вивчати свої варіанти напередодні остаточного рішення щодо майбутнього нідерландського фахівця.

Зазначається, що Томас Тухель, маючи найбільший послужний список з усіх кандидатів, викликає сумніви в очільників Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що чинна угода Еріка Тен Хага з манкуніанцями закінчується в червні 2025 року.

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